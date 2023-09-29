Иностранец, убивший туляка 20 лет назад, объявлен в межгосударственный розыск

Фото Артема Жильцова

Трагедия произошла в 2003 году в Туле на ул. Дзержинского, 8. Обвиняемому удалось скрыться с места преступления и покинуть территорию страны.

В Туле утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего иностранца. Он обвиняется в убийстве.

В сентябре 2003 года обвиняемый, еще будучи подростком, поругался с 23-летним знакомым на почве ревности и нанес ему 17 ударов ножом в жизненно важные органы. От полученных травм туляк скончался на месте. Иностранец скрылся с места преступления и покинул территорию страны.

Как сообщает прокуратура Тульской области, в настоящий момент собрана достаточная доказательная база для обвинения скрывающегося мужчины. В настоящее время он объявлен в межгосударственный розыск.