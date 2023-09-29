  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Иностранец, убивший туляка 20 лет назад, объявлен в межгосударственный розыск - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Иностранец, убивший туляка 20 лет назад, объявлен в межгосударственный розыск
Фото Артема Жильцова

Иностранец, убивший туляка 20 лет назад, объявлен в межгосударственный розыск

Трагедия произошла в 2003 году в Туле на ул. Дзержинского, 8. Обвиняемому удалось скрыться с места преступления и покинуть территорию страны.

В Туле утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего иностранца. Он обвиняется в убийстве.

В сентябре 2003 года обвиняемый, еще будучи подростком, поругался с 23-летним знакомым на почве ревности и нанес ему 17 ударов ножом в жизненно важные органы. От полученных травм туляк скончался на месте. Иностранец скрылся с места преступления и покинул территорию страны.

Как сообщает прокуратура Тульской области, в настоящий момент собрана достаточная доказательная база для обвинения скрывающегося мужчины. В настоящее время он объявлен в межгосударственный розыск.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 14:21 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
убийствопрокуратура Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Генеральный штаб сообщил, что срочников не будут направлять в зону СВО
Генеральный штаб сообщил, что срочников не будут направлять в зону СВО
«Капитал-Строитель жилья»: «Строим город с душой. Меняем мир к лучшему»
«Капитал-Строитель жилья»: «Строим город с душой. Меняем мир к лучшему»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.