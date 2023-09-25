В Туле на трассе насмерть сбили пешехода

Утром 25 сентября На 186-м км автодороги М-2 «Крым» водитель автомобиля «Нива» сбил пешехода. Видео с места происшествия опубликовано в телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула».

На момент публикации новости в месте автоаварии наблюдается значительное затруднение движения.

В региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию о происшествии. Предполагается, что двое пешеходов переходили дорогу на зеленый по «зебре», когда на одного из них совершил наезд 83-летний водитель «Нивы».

От полученных повреждений 37-летний пострадавший скончался на месте происшествия.

Обновлено в 10.41: добавлен комментарий УГИБДД.