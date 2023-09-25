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Большинство россиян ждут перехода на цифровые документы
Фото из архива Myslo

Большинство россиян ждут перехода на цифровые документы

92% опрошенных собираются пользоваться электронными документами.

Треть россиян собирается использовать цифровой паспорт при посещении клиник и для покупки техники в кредит. Такие данные приводит «Выберу.ру».

Маркетплейс опросил 3 тыс. россиян от 21 до 55 лет. Так, 92% хотят иметь цифровые документы. 29% опрошенных считают, что они пригодятся при посещении клиник и покупке техники в кредит. Ещё 40% считают, что предоставить бумажную версию паспорта легче, а цифровые документы хороши как альтернатива на случай потери бумажного паспорта.

Накануне Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте». Представление сведений с использованием мобильного приложения осуществляется добровольно, подчеркивается в документе.

— В первое время цифровые документы действительно будут более популярны в бытовых вопросах, однако со временем, уверен, их функционал будет расширяться, а через несколько лет использование цифрового паспорта будет также популярно, как использование безналичных денег, — прокомментировал член комитета Госдумы по информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Отметим, согласно приказу Президента, гражданин сможет предоставлять сведения о себе в электронном виде, например через приложение Госуслуг. Эта информация будет приравниваться к данным, содержащимся в бумажной версии документов.

 

Автор:
сегодня, в 10:08 −5
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