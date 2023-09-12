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Жителям Тулы 13 сентября будут раздавать воду
Фото Дмитрия Дзюбина

Жителям Тулы 13 сентября будут раздавать воду

Из-за ремонта на водозаборе на некоторых улицах оружейной столицы будет понижено давление воды.

В среду, 13 сентября, с 8.00 до 18.00, на водоводе Масловско-Песоченского водозабора пройдут ремонтно-восстановительные работы.

Из-за этого будет понижено давление холодной воды в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов Тулы южнее улицы Гоголевской, квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина – Станиславского – Рязанская – Калужское шоссе, а также в д. Гостеевка, на Новомосковском шоссе, в районе Зеленстроя, мкр. «Петровский квартал», п. Косая гора, Мясново, п. Рассвет, п. Иншинский, п. Новый, д. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово, д. Барыково, д. Ямны.

В с. Маслово, военном городке Берники, д. Берники, д. Селиховое, д. Площанки, д. Помогалово, п. Лихвинка и п. Михалково будет полностью прекращена подача холодной воды. После завершения ремонта возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Для жителей будет организована бесплатная раздача питьевой и технической воды. Подробности и адреса – в карточках.

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Фотограф:
вчера, в 20:50 0
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