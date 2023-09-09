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В Туле 19-летний рецидивист попался на краже банки кофе
pexels.com

В Туле 19-летний рецидивист попался на краже банки кофе

Молодого, но ранее неоднократно судимого преступника вычислили по камерам видеонаблюдения.

Недавно в дежурную часть отдела МВД России «Зареченский» обратилась директор одного из супермаркетов, который находится на ул. Пузакова в Туле. Женщина заявила, что днем из торгового зала кто-то украл банку кофе.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы полиции при просмотре записи камер видеонаблюдения была установлена личность похитителя. Им оказался нигде не работающий и ранее неоднократно судимый 19-летний житель Пролетарского округа», — сообщила пресс-служба УМВД.

Молодого человека доставили в дежурную часть отдела полиции для разбирательства. Там от него получили признательные показания.

В настоящее время в отделе полиции «Зареченский» по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 15:29 0
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