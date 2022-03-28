В Щекинском районе прицеп столкнулся с грузовиком: один человек погиб

Фото предоставлено очевидцем

По предварительным данным, прицеп оторвался от сцепки и вылетел на встречную полосу.

Как стало известно Myslo, вечером 28 марта, в Щекинском районе, на автодороге «Лапотково – Ефремов», в районе д. Мармыжи произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, у грузовика «КамАЗ» во время движения вынесло на встречную полосу прицеп – возможно, произошло разъединение.

На встречке в прицеп врезался другой грузовик, Renault. Водитель иномарки погиб. Окончательную причину и все обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.