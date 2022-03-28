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Туляков приглашают на спектакль с Дмитрием Назаровым

Туляков приглашают на спектакль с Дмитрием Назаровым

9 апреля в Городском концертном зале покажут экстравагантную комедию «Корень любви». Билеты в продаже на Myslo!

Можно ли влюбиться в первого встречного? Представьте себе — конец света. Мужчина и женщина остаются одни в целом мире. Надолго или навсегда? Совсем разные, они неожиданно становятся друг для друга всем. Она - музейный работник, он — сантехник. Он любит пиво, она — Пикассо. Смогут ли герои научиться понимать друг друга, захотят ли измениться? Много смешных и трогательных моментов ждёт их на пути к чуду.
 


В ролях:

  •  народный артист России Дмитрий Назаров («Кухня», «Вызов», «Закон»);
  • засл. артистка Ольга Васильева («Кухня», «Тобол», «Вокзал»);
  • актриса Наталья Трухан.
 
Режиссер: Сергей Щедрин.
Автор пьесы: Анна Береза.
Продюсер: Ольга Лифенцева.
 
Вы можете купить билеты онлайн:
 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 22:32 +1
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