Туляков приглашают на спектакль с Дмитрием Назаровым
9 апреля в Городском концертном зале покажут экстравагантную комедию «Корень любви». Билеты в продаже на Myslo!
Можно ли влюбиться в первого встречного? Представьте себе — конец света. Мужчина и женщина остаются одни в целом мире. Надолго или навсегда? Совсем разные, они неожиданно становятся друг для друга всем. Она - музейный работник, он — сантехник. Он любит пиво, она — Пикассо. Смогут ли герои научиться понимать друг друга, захотят ли измениться? Много смешных и трогательных моментов ждёт их на пути к чуду.
В ролях:
- народный артист России Дмитрий Назаров («Кухня», «Вызов», «Закон»);
- засл. артистка Ольга Васильева («Кухня», «Тобол», «Вокзал»);
- актриса Наталья Трухан.
Режиссер: Сергей Щедрин.
Автор пьесы: Анна Береза.
Продюсер: Ольга Лифенцева.
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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