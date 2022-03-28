Туляков приглашают на спектакль с Дмитрием Назаровым

Можно ли влюбиться в первого встречного? Представьте себе — конец света. Мужчина и женщина остаются одни в целом мире. Надолго или навсегда? Совсем разные, они неожиданно становятся друг для друга всем. Она - музейный работник, он — сантехник. Он любит пиво, она — Пикассо. Смогут ли герои научиться понимать друг друга, захотят ли измениться? Много смешных и трогательных моментов ждёт их на пути к чуду.





В ролях:

народный артист России Дмитрий Назаров («Кухня», «Вызов», «Закон»);

народный артист России Дмитрий Назаров («Кухня», «Вызов», «Закон»); засл. артистка Ольга Васильева («Кухня», «Тобол», «Вокзал»);

актриса Наталья Трухан.

Режиссер: Сергей Щедрин.

Автор пьесы: Анна Береза.

Продюсер: Ольга Лифенцева.



Вы можете купить билеты онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам: