новости
новости
Регистрация
Какие дома Тулы будут обесточены 29 марта
Изображение A_Different_Perspective с сайта Pixabay

Какие дома Тулы будут обесточены 29 марта

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Пролетарская, 37-69 (нечётн.), 39-а,
  • ул. Плеханова, 1-43,
  • ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (чётн.),
  • ул. Жореса, 26-46 (чётн.), 25-43 (нечётн.), 25-а,
  • ул. Мопра, 16, 18, 20, 22, 23,
  • ул. Шишкина, 25-27 (нечётн.), 10-28 (чётн.),
  • ул. Томпа, 28-42 (чётн.), 37-45 (нечётн.),
  • ул. Парижской Коммуны, 36-62 (чётн.), 29-61 (нечётн.),
  • ул. Грибоедова, 31-62,
  • ул. Бабарыкина, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Писемского, 14,
  • ул. Красина, 55,
  • ул. Нормандии Неман, 2-19,
  • Красноармейский пр-т, 28, 30, 32, 34,
  • ул. Фрунзе, 5,
  • ул. Новомосковская, 27,
  • Мясново: Одоевское шоссе, 55, 63, 65, 67,
  • п. 2-й Западный: ул. Кольцова, 53-а, 28-36 (чётн.), 27-53 (нечётн.),
  • ул. Тургенева, 41-53 (нечётн.), 42-54 (чётн.),
  • ул. Пушкина, 9-18,
  • п. 2-й Западный: ул. Воронка,
  • п. Горняк.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
вчера, в 21:47 +3
Другие статьи по темам
Событие
отключение электроэнергиигде в Туле отключат светплановые отключения электричествагде отключат электричество
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Щекинском районе прицеп столкнулся с грузовиком: один человек погиб
В Щекинском районе прицеп столкнулся с грузовиком: один человек погиб
На фасаде недавно отремонтированного ясногорского ДК уже облупилась краска
На фасаде недавно отремонтированного ясногорского ДК уже облупилась краска
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.