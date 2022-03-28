Изображение A_Different_Perspective с сайта Pixabay
Какие дома Тулы будут обесточены 29 марта
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Пролетарская, 37-69 (нечётн.), 39-а,
- ул. Плеханова, 1-43,
- ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (чётн.),
- ул. Жореса, 26-46 (чётн.), 25-43 (нечётн.), 25-а,
- ул. Мопра, 16, 18, 20, 22, 23,
- ул. Шишкина, 25-27 (нечётн.), 10-28 (чётн.),
- ул. Томпа, 28-42 (чётн.), 37-45 (нечётн.),
- ул. Парижской Коммуны, 36-62 (чётн.), 29-61 (нечётн.),
- ул. Грибоедова, 31-62,
- ул. Бабарыкина, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Писемского, 14,
- ул. Красина, 55,
- ул. Нормандии Неман, 2-19,
- Красноармейский пр-т, 28, 30, 32, 34,
- ул. Фрунзе, 5,
- ул. Новомосковская, 27,
- Мясново: Одоевское шоссе, 55, 63, 65, 67,
- п. 2-й Западный: ул. Кольцова, 53-а, 28-36 (чётн.), 27-53 (нечётн.),
- ул. Тургенева, 41-53 (нечётн.), 42-54 (чётн.),
- ул. Пушкина, 9-18,
- п. 2-й Западный: ул. Воронка,
- п. Горняк.
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