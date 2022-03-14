новости
новости
Регистрация
Туляка будут судить за случайное убийство гостя, который не хотел уходить
Фото из архива Myslo

Туляка будут судить за случайное убийство гостя, который не хотел уходить

Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Региональный Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Каменского района. Ему вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
 
По версии следствия, преступление было совершено 29 декабря 2021 года. В тот день потерпевший и обвиняемый выпивали в хозяйственной постройке, которая находится на территории домовладения в поселке Мясищево Каменского района. Дом принадлежит обвиняемому.
 
«Между мужчинами произошел конфликт из-за того, что потерпевший отказался покидать жилище хозяина дома. В ходе ссоры обвиняемый нанес знакомому удар ножом в брюшную полость. От полученных повреждений потерпевший скончался», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Тульской области.
 
Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Каменского района, направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей.
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:46 +2
Другие статьи по темам
Событие
убийствокриминал
Место
Тульская областьКаменский район
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Донском столкнулись грузовик и легковушка
В Донском столкнулись грузовик и легковушка
В Туле двое пешеходов выскочили под колеса автомобиля: видео
В Туле двое пешеходов выскочили под колеса автомобиля: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.