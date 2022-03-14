Туляка будут судить за случайное убийство гостя, который не хотел уходить

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Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Региональный Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Каменского района. Ему вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, преступление было совершено 29 декабря 2021 года. В тот день потерпевший и обвиняемый выпивали в хозяйственной постройке, которая находится на территории домовладения в поселке Мясищево Каменского района. Дом принадлежит обвиняемому.

«Между мужчинами произошел конфликт из-за того, что потерпевший отказался покидать жилище хозяина дома. В ходе ссоры обвиняемый нанес знакомому удар ножом в брюшную полость. От полученных повреждений потерпевший скончался», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Каменского района, направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей.