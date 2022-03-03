Тульские производители расширяют сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами

С 28 февраля по 2 марта делегация Тульской области находилась с визитом в Дубае (ОАЭ).

В состав делегации вошли представители экспортно ориентированных предприятий региона: ООО «СервисСофт», ООО «Орса», ИП Емельянов Е.О., ООО КФ «Алкион», ООО «Энергомаш-ВТС».

Они приняли участие в переговорах с торговым представителем РФ в ОАЭ Андреем Терехиным, представителем Российского экспортного центра (РЭЦ) Сергеем Муслимовым и исполнительным директором Российско-Эмиратского делового совета Алексеем Бусевым.

Участники переговоров договорились о расширении экспортного взаимодействия.

Тульские производители предложили экспортировать в ОАЭ шоколадные изделия, полимерные высоконапорные трубопроводы, навигационное оборудование, пластинчатые теплообменники, а также технологии автоматизации производственных процессов на основе промышленных роботов.



Андрей Терехин отметил, что готов содействовать тульскому бизнесу в поиске деловых партнеров, организации переговоров и реализации совместных проектов.

Министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов:

Вячеслав Романов — В 2021 году экспорт из Тульской области в ОАЭ составил 413 млн долларов США, что на 81% больше, чем годом ранее. Надеюсь, что, несмотря на непростое время, взаимоотношения между странами только укрепятся и показатели внешнеторгового оборота останутся высокими.



- Планирую разместить продукцию собственного производства в демонстрационном павильоне российских продуктов питания РЭЦ в Дубае. Я вижу большие перспективы продвижения продукции на рынке стран Персидского залива, — сказал директор кондитерской фабрики «Алкион» Алексей Грачев.



Деловую миссию организовал региональный Центр поддержки экспорта при содействии правительства Тульской области в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».