На ул. Кауля в Туле кроссовер сбил 14-летнего подростка

В момент наезда парень находился на пешеходном переходе.

Днем 22 февраля на ул. Кауля 52-летний водитель Hyundai ix35 совершил наезд на 14-летнего подростка. По предварительной информации, в момент ДТП пострадавший переходил дорогу по пешеходному переходу.

«Пострадал несовершеннолетний пешеход. Он получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен», — сообщила региональная Госавтоинспекция.