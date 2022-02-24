новости
новости
Регистрация
На ул. Кауля в Туле кроссовер сбил 14-летнего подростка

На ул. Кауля в Туле кроссовер сбил 14-летнего подростка

В момент наезда парень находился на пешеходном переходе.

Днем 22 февраля на ул. Кауля 52-летний водитель Hyundai ix35 совершил наезд на 14-летнего подростка. По предварительной информации, в момент ДТП пострадавший переходил дорогу по пешеходному переходу.
 
«Пострадал несовершеннолетний пешеход. Он получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен», — сообщила региональная Госавтоинспекция.
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:01 +3
Другие статьи по темам
Событие
дтппроисшествиянаезд на пешехода
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области двое мужчин застрелили друга
В Тульской области двое мужчин застрелили друга
Тульская областная дума приняла социально значимые законы
Тульская областная дума приняла социально значимые законы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.