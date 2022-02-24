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В Тульской области двое мужчин застрелили друга
фото: СУ СКР по Тульской области

В Тульской области двое мужчин застрелили друга

Мотив преступления устанавливается.

22 февраля 2022 года в хозяйственной постройке около одного из домов в посёлке Боровковском Ясногорского района Тульской области было обнаружено тело 24-летнего местного жителя с огнестрельными ранениями тела, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
 
В ходе следственно-оперативных мероприятий удалось задержать двух подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались знакомые погибшего — 30-летний и 27-летний мужчины. Отметим, что и подозреваемые, и потерпевший были ранее судимы.
 
По версии следствия, подозреваемые вооружились пистолетом и поочередно произвели несколько выстрелов в потерпевшего. От полученных ранений смерть мужчины наступила на месте происшествия. Причина конфликта устанавливается.
 
Злоумышленникам предъявлено обвинение, решается вопрос о мере пресечения.
 
 
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 16:28 0
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