В Тульской области двое мужчин застрелили друга

фото: СУ СКР по Тульской области

22 февраля 2022 года в хозяйственной постройке около одного из домов в посёлке Боровковском Ясногорского района Тульской области было обнаружено тело 24-летнего местного жителя с огнестрельными ранениями тела, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В ходе следственно-оперативных мероприятий удалось задержать двух подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались знакомые погибшего — 30-летний и 27-летний мужчины. Отметим, что и подозреваемые, и потерпевший были ранее судимы.

По версии следствия, подозреваемые вооружились пистолетом и поочередно произвели несколько выстрелов в потерпевшего. От полученных ранений смерть мужчины наступила на месте происшествия. Причина конфликта устанавливается.

Злоумышленникам предъявлено обвинение, решается вопрос о мере пресечения.