«Тулица» обыграла «Липецк»: с победой волейболисток поздравил Алексей Дюмин
Игра состоялась вчера, 20 февраля.
В рамках 19-го тура чемпионата России волейболистки «Тулицы» на выезде играли против «Липецка». Матч завершился уверенной победой тулячек со счетом 3:0 (25:22, 25:19, 25:23).
С победой команду поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
— «Тулица» вновь проявила командный дух и настоящую волю к победе. Девушки — молодцы! Болеем за вас и желаем удачи в будущих матчах!
Следующий матч «Тулица» сыграет 26 февраля: в гости к тулячкам приедет красноярский «Енисей».
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