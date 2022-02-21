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«Тулица» обыграла «Липецк»: с победой волейболисток поздравил Алексей Дюмин

«Тулица» обыграла «Липецк»: с победой волейболисток поздравил Алексей Дюмин

Игра состоялась вчера, 20 февраля.

В рамках 19-го тура чемпионата России волейболистки «Тулицы» на выезде играли против «Липецка». Матч завершился уверенной победой тулячек со счетом 3:0 (25:22, 25:19, 25:23).
 
С победой команду поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
 
— «Тулица» вновь проявила командный дух и настоящую волю к победе. Девушки — молодцы! Болеем за вас и желаем удачи в будущих матчах!

 

Следующий матч «Тулица» сыграет 26 февраля: в гости к тулячкам приедет красноярский «Енисей».

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