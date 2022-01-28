Убийство возле бара в Донском: уголовное дело направили в суд

Мужчины ранее были знакомы и перед трагедией выпивали в заведении.

Региональный Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Донского, которому вменяют убийство 36-летнего мужчины.

Напомним , о преступлении стало известно вечером 18 октября. Очевидцы опубликовали с социальных сетях снимки, на которых было видно лежащий неподалеку от входа в заведение труп. Потерпевший скончался от причиненных ему колото-резаных ран.

По информации Myslo, мужчины ранее были знакомы и перед трагедией выпивали в баре. Между ними произошел конфликт, они вышли «поговорить» на улицу, и там один из них вытащил нож…