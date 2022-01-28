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В Туле продолжится капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения

В Туле продолжится капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения

Глава администрации города Дмитрий Миляев провёл совещание по вопросам развития коммунальной инфраструктуры в Большой Туле на 2022 год.

В оружейной столице ведётся строительство, реконструкция и капитальный ремонт магистральных водоводов и магистральных канализационных коллекторов, станций водоподготовки, распределительных сетей водоснабжения и водоотведения, планируются мероприятия по модернизации этих объектов.

С 2018 года по поручению Алексея Дюмина заменены более 23 км сетей магистральных водоводов на Медвенско-Осетровском, Обидимско-Упкинском, Масловско-Песоченском и Окско-Непрейковском водозаборах. В 2022 году эта работа будет продолжена.

Планируется капитально отремонтировать участок Обидимско-Упкинского водозабора длиной 1,3 км, на Окско-Непрейковском водозаборе отремонтируют 2,1 км сетей. Кроме того, будет завершена перекладка 1,1 км труб на Масловско-Песоченском водозаборе.

В этом году «Тулагорводоканал» приступит к проектированию 18,8 км водоводов Медвенско-Осетровского водозабора, а городское Управление капитального строительства будет проектировать участок водовода 1 и 2 подъемов Масловско-Песоченского водозабора длиной 17 км.

В этом году планируется ввести в эксплуатацию станции водоподготовки в с. Алешня, пос. Обидимо, а также завершить проектирование реконструкции системы водоснабжения в пос. Ленинском, Ленинский-1 и Барсуки. Кроме того, в планах — разработка проекта по строительству станций водоподготовки в с. Хрущево и д. Барсуки.

В Шатске начнут капитально ремонтировать станцию водоподготовки — проектирование уже ведётся. Дмитрий Миляев поручил завершить эти работы до конца текущего года.

Продолжится ремонт распределительных сетей водоснабжения и водоотведения. Будет разработан проект по переключению жилых домов в поселках Скуратовском и Менделеевском с аварийного участка канализационного коллектора ОАО «ТНИТИ» к центральным сетям. Дмитрий Миляев поручил контролировать ход этих проектов и разработать перспективный план работы по очистным сооружениям Большой Тулы.

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