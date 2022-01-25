В Богородицке внучка несколько дней обворовывала бабушку

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Богородицкие полицейские установили подозреваемую в краже денег. В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что в полицию обратилась 69-летняя местная жительница. По её словам, в течение нескольких дней с её банковской карты пропадали деньги. Всего было снято 65 тысяч рублей.

При проведении оперативных мероприятий полицейские предположили, что к хищению может быть причастен кто-то из родственников потерпевшей. Эта версия подтвердилась: деньги с карты пенсионерки воровала 18-летняя внучка.

Девушка призналась в содеянном. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.