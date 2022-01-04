В Туле и области за сутки 38 водителей автомобилей каршеринга попались на нарушениях ПДД
Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
В рамках массовых проверок автомобилей каршеринга сотрудниками Госавтоинспекции, в период со 2 по 3 января на территории Тулы и области пресечено 38 фактов нарушений правил дорожного движения, водителями, управляющими арендованными транспортными средствами.
В большинстве случаев, это нарушения, среди которых:
- управление транспортными средствами водителями, не имеющими при себе документов на право управления ими;
-управление транспортными средствами водителями, не пристегнутыми ремнями безопасности;
-управление транспортными средствами водителями, не имеющими права управления транспортными средствами;
-выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;
-невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении.
За указанный период времени дорожно-транспортных происшествий с вышеуказанными категориями транспортных средств не зарегистрировано.
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