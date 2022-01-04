В Туле и области за сутки 38 водителей автомобилей каршеринга попались на нарушениях ПДД

Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

В рамках массовых проверок автомобилей каршеринга сотрудниками Госавтоинспекции, в период со 2 по 3 января на территории Тулы и области пресечено 38 фактов нарушений правил дорожного движения, водителями, управляющими арендованными транспортными средствами.

В большинстве случаев, это нарушения, среди которых:

- управление транспортными средствами водителями, не имеющими при себе документов на право управления ими;

-управление транспортными средствами водителями, не пристегнутыми ремнями безопасности;

-управление транспортными средствами водителями, не имеющими права управления транспортными средствами;

-выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

-невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении.

За указанный период времени дорожно-транспортных происшествий с вышеуказанными категориями транспортных средств не зарегистрировано.