новости
новости
Регистрация
В Туле и области за сутки 38 водителей автомобилей каршеринга попались на нарушениях ПДД

В Туле и области за сутки 38 водителей автомобилей каршеринга попались на нарушениях ПДД

Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

В рамках массовых проверок автомобилей каршеринга сотрудниками Госавтоинспекции, в период со 2 по 3 января на территории Тулы и области пресечено 38 фактов нарушений правил дорожного движения, водителями, управляющими арендованными транспортными средствами.
 
 В большинстве случаев, это нарушения, среди которых:
 
- управление транспортными средствами водителями, не имеющими при себе документов на право управления ими;
 
-управление транспортными  средствами водителями, не пристегнутыми ремнями безопасности;
 
-управление транспортными средствами водителями, не имеющими права управления транспортными средствами;
 
-выезд на полосу, предназначенную для  встречного движения;
 
-невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении.
 
За указанный период времени дорожно-транспортных происшествий с вышеуказанными категориями транспортных средств не зарегистрировано.
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 16:16 +6
Другие статьи по темам
Прочее
Тулатульская Госавтоинспекцияпрофилактические мероприятиякаршеринг

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле первых новорожденных 2022 года поздравили от имени Алексея Дюмина
В Туле первых новорожденных 2022 года поздравили от имени Алексея Дюмина
В Тульской области возбуждено уголовное дело по факту отравления двух человек угарным газом
В Тульской области возбуждено уголовное дело по факту отравления двух человек угарным газом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.