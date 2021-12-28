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В ДТП в Киреевском районе пострадали три человека
Фото УГИБДД по Тульской области.

В ДТП в Киреевском районе пострадали три человека

Авария случилась накануне утром.

27 декабря в 11.05 на первом километре автоподъезда к населенному пункту деревня Медвенка от автодороги Быковка — Богородицк 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-21213 врезался в Chevrolet Niva.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадали оба водителя и 70-летняя пассажирка Chevrolet.

Участники получили различные травмы, после оказания медицинской помощи отпущены.

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