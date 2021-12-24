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Ограбили магазин, угнали машину: в Туле задержали трёх подростков

Ограбили магазин, угнали машину: в Туле задержали трёх подростков

Преступления они совершили в ноябре этого года.

В Туле трое подростков в возрасте от 14 до 16 лет подозреваются в совершении угона автомобиля, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
 
По предварительным данным, 18 ноября подозреваемые угнали «Ладу Калину», которая была припаркована около одного из домов на улице Кирова. При этом молодые люди не смогли завести машину, откатили её на соседнюю улицу и оставили там.
 
Кроме этого, двое подозреваемых обвиняются в грабеже: в конце ноября они украли из сетевого магазина на улице Шухова несколько упаковок кофе. Сотрудники магазина заметили действия воришек и попросили вернуть похищенное, но те не послушались и убежали. Ущерб от их действий составил более 4000 рублей. 
 
В настоящее время уголовные дела по указанным фактам соединены в одно производство. Следователем СК проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
 
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