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Младенца из Тулы доставили вертолетом санавиации в клинику Санкт-Петербурга
Фото минздрава Тульской области.

Младенца из Тулы доставили вертолетом санавиации в клинику Санкт-Петербурга

Из-за плохих погодных условий часть маршрута прошла на реанимобиле.

Новорожденного из Тулы доставили вертолетом санавиации в клинику Санкт-Петербургского педиатрического медуниверситета. Трехнедельному малышу с врожденной патологией потребовалась помощь узкопрофильных специалистов.

Как сообщает минздрав Тульской области, перелет из Тулы в Великий Новгород с одной дозаправкой занял около 5 часов. Из-за плохих погодных условий остальная часть маршрута прошла на реанимобиле.

В ходе транспортировки мама и ребенок чувствовали себя хорошо. Малыша с мамой сопровождала авиабригада тульского Центра медицины катастроф под руководством врача-реаниматолога Марии Агафоновой.

— Санитарная авиация позволяет быстро и бережно транспортировать самых маленьких пациентов в профильные медицинские центры за пределами нашего региона, — сказала Мария Агафонова.

 

Развитие санитарной авиации — одна из целей национального проекта «Здравоохранение». В Тульской области услуги «воздушной скорой» оказывает входящая в Госкорпорацию Ростех Национальная служба санитарной авиации. Для транспортировки пациентов задействован медицинский вертолет «Ансат». Он оснащен оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи во время полета.

С начала этого года авиамедицинские бригады эвакуировали на вертолете 140 жителей региона, из них 31 ребенок, в том числе 11 малышей возрасте до 1 года.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:30 +9
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