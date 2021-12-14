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Из-за ДТП с грузовиками в Воловском районе на М-4 образовалась 10-километровая «пробка»
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Из-за ДТП с грузовиками в Воловском районе на М-4 образовалась 10-километровая «пробка»

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, следователь и спасатели.

Из-за ДТП на трассе М-4 «Дон» образовалась «пробка» длиной почти в десять километров. Об этом в редакцию Myslo сообщил читатель.

Напомним, по данным регионального МЧС, сообщение о столкновении следовавших в попутном направлении грузовых автомобилей Scania и КамАЗ поступило в 13.42. В результате автоаварии погиб 56-летний водитель Scania.

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:37 +1
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