Из-за ДТП с грузовиками в Воловском районе на М-4 образовалась 10-километровая «пробка»

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, следователь и спасатели.

Из-за ДТП на трассе М-4 «Дон» образовалась «пробка» длиной почти в десять километров. Об этом в редакцию Myslo сообщил читатель.

Напомним, по данным регионального МЧС, сообщение о столкновении следовавших в попутном направлении грузовых автомобилей Scania и КамАЗ поступило в 13.42. В результате автоаварии погиб 56-летний водитель Scania.