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Суд вынес приговор туляку, который вытолкнул из окна гражданку Кении
Фото: kaluga.sledcom.ru

Суд вынес приговор туляку, который вытолкнул из окна гражданку Кении

Девушка оказывала сексуальные услуги за деньги. Причиной конфликта стала стоимость услуг.

В Калужской области суд вынес приговор 28-летнему жителю Тулы, который в апреле этого года вытолкнул из окна третьего этажа девушку, оказывающую сексуальные услуги за деньги.

По информации местных СМИ, пострадавшая — гражданка Кении. В тот вечер она вместе с подругой прибыла «для проведения досуга» с двумя туляками, которые приехали в Балабаново на заработки. У пострадавшей с одним из мужчин произошел конфликт из-за стоимости услуг: мужчина хотел вернуть себе половину суммы. В какой-то момент проститутка бросила ему в лицо деньги, после чего туляк толкнул девушку, и она вывалилась из окна.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Калужской области, мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Приговором суда ему назначено 4 года исправительной колонии общего режима.

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:29 +4
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