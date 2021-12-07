Суд вынес приговор туляку, который вытолкнул из окна гражданку Кении

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В Калужской области суд вынес приговор 28-летнему жителю Тулы, который в апреле этого года вытолкнул из окна третьего этажа девушку, оказывающую сексуальные услуги за деньги.

По информации местных СМИ, пострадавшая — гражданка Кении. В тот вечер она вместе с подругой прибыла «для проведения досуга» с двумя туляками, которые приехали в Балабаново на заработки. У пострадавшей с одним из мужчин произошел конфликт из-за стоимости услуг: мужчина хотел вернуть себе половину суммы. В какой-то момент проститутка бросила ему в лицо деньги, после чего туляк толкнул девушку, и она вывалилась из окна.