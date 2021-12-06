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На Калужском шоссе фура «размазала» Ford об металлический отбойник

На Калужском шоссе фура «размазала» Ford об металлический отбойник

Водитель легковушки госпитализирован.

Вечером 6 декабря, в 20.20, на Калужском шоссе в Туле мужчина 1997 года рождения, управляя Ford Mondeo, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик DAF с полуприцепом под управлением  мужчины 1987 года рождения.

От удара большегруз буквально размазал легковушку по металлическому отбойнику. Водитель «Форда» чудом выжил. Его госпитализировали c различными травмами.

 

 

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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 21:59 +4
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