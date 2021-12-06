Где в Туле отключат свет 7 декабря

Они пройдут с 9.00 до 18.00 по следующим адресам:

ул. Лейтейзена, 6,

ул. К. Цеткин, 2, 3,

Красноармейский пр-т, 15,

ул. Пролетарская, 22, 22-а, 22-г, 39,

ул. Епифанская, 29,

ул. Чапаева, 34,

ул. Степанова, 27

ул. Мелиховская, 6, 8,18, 24

Московское шоссе, 45-53 (нечет), 62-76 (четн.), 71, 78-а, 82,

ул. Серпуховская 1-21 (нечет.),

ул. Бабякина, 2-12 (чётн.),

ул. Кутузова, 151-175 (нечётн.),

ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.),

ул. Коксовая, 1, 2,

ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 4-а,

ул. Подъёмная, 1-14,

ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-24 (чётн.),

п. Косая Гора: Орловское шоссе, 99-141 (нечётн.),

пр-т Ленина, 101,

ул. Рязанская, 1,

ул. 2-я Волоховская, 32.