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Где в Туле отключат свет 7 декабря

Где в Туле отключат свет 7 декабря

«Тулгорэлектросети» сообщают о проведении плановых работ.

Они пройдут с 9.00 до 18.00 по следующим адресам:

  • ул. Лейтейзена, 6,
  • ул. К. Цеткин, 2, 3,
  • Красноармейский пр-т, 15,
  • ул. Пролетарская, 22, 22-а, 22-г, 39,
  • ул. Епифанская, 29,
  • ул. Чапаева, 34,
  • ул. Степанова, 27
  • ул. Мелиховская, 6, 8,18, 24
  • Московское шоссе, 45-53 (нечет), 62-76 (четн.), 71, 78-а, 82,
  • ул. Серпуховская 1-21 (нечет.),
  • ул. Бабякина, 2-12 (чётн.),
  • ул. Кутузова, 151-175 (нечётн.),
  • ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • ул. Коксовая, 1, 2,
  • ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 4-а,
  • ул. Подъёмная, 1-14,
  • ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-24 (чётн.),
  • п. Косая Гора: Орловское шоссе, 99-141 (нечётн.),
  • пр-т Ленина, 101,
  • ул. Рязанская, 1,
  • ул. 2-я Волоховская, 32.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:50 +1
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