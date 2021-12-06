Где в Туле отключат свет 7 декабря
«Тулгорэлектросети» сообщают о проведении плановых работ.
Они пройдут с 9.00 до 18.00 по следующим адресам:
- ул. Лейтейзена, 6,
- ул. К. Цеткин, 2, 3,
- Красноармейский пр-т, 15,
- ул. Пролетарская, 22, 22-а, 22-г, 39,
- ул. Епифанская, 29,
- ул. Чапаева, 34,
- ул. Степанова, 27
- ул. Мелиховская, 6, 8,18, 24
- Московское шоссе, 45-53 (нечет), 62-76 (четн.), 71, 78-а, 82,
- ул. Серпуховская 1-21 (нечет.),
- ул. Бабякина, 2-12 (чётн.),
- ул. Кутузова, 151-175 (нечётн.),
- ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
- ул. Коксовая, 1, 2,
- ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 4-а,
- ул. Подъёмная, 1-14,
- ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-24 (чётн.),
- п. Косая Гора: Орловское шоссе, 99-141 (нечётн.),
- пр-т Ленина, 101,
- ул. Рязанская, 1,
- ул. 2-я Волоховская, 32.
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