Страшная смерть человека на стройплощадке Северной Мызы: гендиректору строительной компании вынесли приговор
Его экскаваторщик не заметил упавшего в котлован работника, перемолол его и закопал.
24 ноября 2021 года Ленинский районный суд рассмотрел в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело по обвинению Константинова
В. М. Мужчину обвиняли в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Дело изучали следователи СК РФ по Тульской области.
Суд установил, что подсудимый являлся гендиректором ООО «Мастер Строй», которое занималось ведением строительных работ. В его обязанности входило обеспечение соблюдения требований охраны труда и правил безопасности при ведении строительных работ, а также возложена ответственность за состояние охраны труда в организации.
Однако подсудимый допустил к производству работ 39-летнего потерпевшего С., не удовлетворявшего квалификационным требованиям, не прошедшего медосмотр, без ознакомления с его должностными обязанностями и вводным инструктажем по охране труда.
24 июня 2021 года при производстве строительных работ мужчина упал в котлован и был смертельно травмирован ковшом экскаватора.
В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью.
Приговором Ленинского районного суда
Константинову В. М. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.
Мера пресечения в виде подписки о невыезде оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.
справка
Санкция ч. 2 ст. 216 УК РФ предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
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