новости
новости
Регистрация
Страшная смерть человека на стройплощадке Северной Мызы: гендиректору строительной компании вынесли приговор

Страшная смерть человека на стройплощадке Северной Мызы: гендиректору строительной компании вынесли приговор

Его экскаваторщик не заметил упавшего в котлован работника, перемолол его и закопал.

24 ноября 2021 года Ленинский районный суд рассмотрел в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело по обвинению Константинова В. М. Мужчину обвиняли в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Дело изучали следователи СК РФ по Тульской области.
 
Суд установил, что подсудимый являлся гендиректором ООО «Мастер Строй», которое занималось ведением строительных работ. В его обязанности входило обеспечение соблюдения требований охраны труда и правил безопасности при ведении строительных работ, а также возложена ответственность за состояние охраны труда в организации.
 
Однако подсудимый допустил к производству работ 39-летнего потерпевшего С., не удовлетворявшего квалификационным требованиям, не прошедшего медосмотр, без ознакомления с его должностными обязанностями и вводным инструктажем по охране труда.
 
24 июня 2021 года при производстве строительных работ мужчина упал в котлован и был смертельно травмирован ковшом экскаватора.
 
В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью.
Приговором Ленинского районного суда Константинову В. М. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.
 
Мера пресечения в виде подписки о невыезде оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.
 
справка

Санкция ч. 2 ст. 216 УК РФ предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

 

Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:50 +1
Другие статьи по темам
Событие
смерть на стройкеСеверная Мыза
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Неделя скидок от застройщиков в компании «Этажи»
Неделя скидок от застройщиков в компании «Этажи»
Туляк отсудил у автосервиса более 100 тысяч рублей за плохо покрашенный автомобиль
Туляк отсудил у автосервиса более 100 тысяч рублей за плохо покрашенный автомобиль
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.