Страшная смерть человека на стройплощадке Северной Мызы: гендиректору строительной компании вынесли приговор

Его экскаваторщик не заметил упавшего в котлован работника, перемолол его и закопал.

24 ноября 2021 года Ленинский районный суд рассмотрел в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело по обвинению Константинова В. М. Мужчину обвиняли в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Дело изучали следователи СК РФ по Тульской области.

Суд установил, что подсудимый являлся гендиректором ООО «Мастер Строй», которое занималось ведением строительных работ. В его обязанности входило обеспечение соблюдения требований охраны труда и правил безопасности при ведении строительных работ, а также возложена ответственность за состояние охраны труда в организации.

Однако подсудимый допустил к производству работ 39-летнего потерпевшего С. , не удовлетворявшего квалификационным требованиям, не прошедшего медосмотр, без ознакомления с его должностными обязанностями и вводным инструктажем по охране труда.

24 июня 2021 года при производстве строительных работ мужчина упал в котлован и был смертельно травмирован ковшом экскаватора.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью.

Приговором Ленинского районного суда Константинову В. М. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.