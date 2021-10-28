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В ночном ДТП на ул. Октябрьской в Туле погибли три человека, двое пострадали
Фото из архива Myslo.

В ночном ДТП на ул. Октябрьской в Туле погибли три человека, двое пострадали

Скончались мужчина, 19-летняя девушка и неустановленная женщина.

По предварительным данным, сегодня, 28 октября, на улице Октябрьской в Туле в ночное время произошло столкновение автомобиля Renault Logan и стоящего автомобиля ЗАЗ Chance.

В результате ДТП погибли 44-летний водитель Renault, 19-летняя пассажирка ЗАЗ и женщина, находившаяся в салоне Renault. Ее личность устанавливается.

Кроме того, различные повреждения получили водитель и другая пассажирка ЗАЗ.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции устанавливают все причины случившегося, проводят необходимые мероприятия, направленные на определение всех деталей происшествия.

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:30 +1
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