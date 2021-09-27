На остановке рядом со сборным пунктом облвоенкомата умер мужчина

У скончавшегося не нашли документов, его личность устанавливается.

Как стало известно Myslo, утром 26 сентября на остановке «Ул. Орловская» в Туле, которая находится напротив сборного пункта Военного комиссариата Тульской области, обнаружили труп. В полицию о мужчине без признаков жизни сообщили очевидцы.

На вид мужчине было около 70 лет. В ходе осмотра на теле не обнаружено признаков, которые могли бы указывать на криминальный характер его смерти. Основная версия случившегося — возрастные проблемы со здоровьем.

В пресс-службе СУ СК России по Тульской области сообщили, что по данному факту проводится процессуальная проверка.