Фото: министерство спорта Тульской области.
Туляки завоевали медали на первенстве мира по подводному спорту в Колумбии
В состязаниях участвовали спортсмены из 16 стран.
Сегодня, 27 сентября, в колумбийском городе Санта-Марта на побережье Карибского моря завершилось первенство мира по подводному спорту. В группе спортивных дисциплин по направлению марафонский заплыв состязались спортсмены из 16 стран.
Как сообщает министерство спорта Тульской области, в состав сборной команды России вошли воспитанники областной комплексной спортивной школы Олимпийского резерва. Тульские спортсмены успешно проявили себя, завоевав комплект медалей в различных дисциплинах и дистанциях:
- 1 место — Дудченко Валерия, Перелыгин Никита (дистанция: эстафета 4×150 м — смешанная — марафонский заплыв в ластах);
- 1 место — Дудченко Валерия, Перелыгин Никита (дистанция: эстафета 4×1 км — смешанная — плавание в классических ластах);
- 2 место — Перелыгин Никита, Ключарев Константин, Дудченко Валерия (дистанция: эстафета 4×2 км — смешанная — марафонский заплыв в ластах);
- 2 место — Дудченко Валерия (дистанция: 3 км — плавание в классических ластах);
- 2 место — Дудченко Валерия (дистанция: 1 км — марафонский заплыв в ластах);
- 2 место — Дудченко Валерия (дистанция: 1 км — плавание в классических ластах).
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