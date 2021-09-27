Туляки завоевали медали на первенстве мира по подводному спорту в Колумбии

Фото: министерство спорта Тульской области.

В состязаниях участвовали спортсмены из 16 стран.

Сегодня, 27 сентября, в колумбийском городе Санта-Марта на побережье Карибского моря завершилось первенство мира по подводному спорту. В группе спортивных дисциплин по направлению марафонский заплыв состязались спортсмены из 16 стран.

Как сообщает министерство спорта Тульской области, в состав сборной команды России вошли воспитанники областной комплексной спортивной школы Олимпийского резерва. Тульские спортсмены успешно проявили себя, завоевав комплект медалей в различных дисциплинах и дистанциях: