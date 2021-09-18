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В Тульской области отметили годовщину Куликовской битвы: фоторепортаж
Фото: Дмитрий Черба

В Тульской области отметили годовщину Куликовской битвы: фоторепортаж

На Красном холме состоялось шествие от храма Сергия Радонежского к памятнику-колонне Дмитрию Донскому и памятная лития по воинам, павшим за Отечество.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова зачитала приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина. В нем, в частности, говорится: 

– Сегодня Куликово Поле – не только место воинской славы и доблести, но и один из самых передовых центров культуры и истории в России.  Мы уже начали подготовку к важному для области проекту – празднованию 650-летия Куликовской битвы в 2030 году. К этому юбилею здесь планируется создать новый масштабный культурно-туристический кластер. Это придаст мощный импульс развитию туризма в регионе и в России в целом. Будет способствовать сохранению исторической памяти и нашей национальной идентичности.

Ольга Гремякова пожелала всем участникам праздника хорошего настроения и незабываемых впечатлений, а музею – дальнейшего развития и процветания. Директор музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко отметил, что подвиг героев Куликова поля не меркнет в веках, он навсегда стал олицетворением единства народов и начала российской государственности.

Состоялось шествие колонны участников XXV Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово». Оно объединило представителей 77 клубов военно-исторической реконструкции. Самой яркой частью праздника стала театрализованная реконструкция сражения между войсками Дмитрия Донского и Мамая. 

Празднование прошло и в Музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом. В Год науки и технологий здесь развернулась древнерусская ремесленная улица, где воссозданы мастерские XIII-XIV вв. Стартовала подготовка к 650-летию Куликовский битвы. Инициативу Алексея Дюмина по масштабному празднованию юбилея поддержал Президент Владимир Путин.

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