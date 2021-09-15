Туляк заплатит штраф за запрещенную песню

Мужчина опубликовал композицию на своей странице в соцсети.

В Туле 29-летний мужчина привлечен к административной ответственности за массовое распространение экстремистских материалов, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что туляк на своей странице «ВКонтакте» опубликовал композицию, признанную экстремистским материалом еще в 2014 году. Аудиозапись находилась в свободном доступе, что способствовало ее распространению.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в 1000 рублей.