В Одоевском районе начальник почты присваивала деньги: уголовное дело передано в суд

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В Одоевском районе бывший начальник почтовой связи обвиняется в растрате, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, с 26 апреля 2020 года по 18 января 2021 года обвиняемая похитила из кассы почтового отделения 163 000 рублей. Деньги были получены в качестве почтовых переводов и оплаты за различные товары.

Уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в суд для рассмотрения по существу.