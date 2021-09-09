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В Одоевском районе начальник почты присваивала деньги: уголовное дело передано в суд
Фото: архив Myslo.

В Одоевском районе начальник почты присваивала деньги: уголовное дело передано в суд

Женщина периодически опустошала служебную кассу.

В Одоевском районе бывший начальник почтовой связи обвиняется в растрате, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
 
По версии следствия, с 26 апреля 2020 года по 18 января 2021 года обвиняемая похитила из кассы почтового отделения 163 000 рублей. Деньги были получены в качестве почтовых переводов и оплаты за различные товары.
 
Уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в суд для рассмотрения по существу. 
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