Житель Суворовского района случайно убил подругу

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По версии следствия, мужчина вызвал потерпевшей скорую, но уже было поздно.

Суворовский МРСО завершил расследование уголовного дела о смерти 38-летней жительницы Белевского района. На скамью подсудимых отправится 50-летний ранее судимый мужчина. Ему вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, преступление в деревне Уткино было совершено 9 июля этого года. Мужчина и женщина поссорились в тот момент, когда выпивали.

«Мужчина избил сожительницу, в том числе нанес множество ударов кулаками по голове. От полученных повреждений потерпевшая скончалась дома спустя несколько дней. Обнаружив женщину без сознания, обвиняемый вызвал скорую помощь, врачи констатировали смерть потерпевшей», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

В настоящее время следователями собраны все необходимые доказательства. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.