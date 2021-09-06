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В Туле покончил с собой капитан полиции

В Туле покончил с собой капитан полиции

УМВД России по Тульской области по факту случившегося проводит служебную проверку.

4 сентября около 17 часов в своем дачном доме на территории СНТ «Отдых» недалеко от села Высокое в Большой Туле был обнаружен с травмой головы и без признаков жизни 39-летний старший инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Тульской области, капитан полиции.

Рядом с трупом находилось охотничье ружье. 

По информации Myslo, незадолго до трагедии у мужчины возникли семейные проблемы.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что по факту случившегося ведомство проводит служебную проверку. По предварительной информации, конфликтов на службе у мужчины не было.

Также доследственную проверку по факту смерти 39-летнего сотрудника регионального УГИБДД проводит СУ СК РФ по Тульской области.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 15:49 +5
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