Отрезала ухо, лишила свободы: в суд передано дело тулячки, державшей подругу взаперти

Фото: архив Myslo.

В Туле 47-летняя женщина обвиняется в незаконном лишении свободы и причинении тяжкого вреда здоровью.

Следствием установлено, что в период с 1 по 4 июля 2021 года в одной из коммунальных квартир на проспекте Ленина в Туле между обвиняемой [владелицей одной из комнат] и ее 42-летней знакомой возник конфликт.

Пьяная хозяйка избила потерпевшую, затем ножом отрезала ей ухо. После этого она закрыла женщину в комнате и незаконно удерживала ее несколько дней без еды и медпомощи.

Потерпевшая смогла покинуть квартиру только после того, как злоумышленница привела в жилище посторонних людей с целью сдачи им комнаты в аренду.

Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу. Рассматривать его начнут в середине недели.