С начала года в Тульской области от отравления угарным газом погибли 12 человек

Фото из архива Myslo.

С начала 2021 года в следственное управление поступило 22 сообщения о случаях отравления угарным газом в Тульской области. Пострадали 40 человек, в том числе 17 детей. Погибло 12 человек, среди них — один ребенок.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Тульской области напоминает, что к трагедии могут привести неисправность или неправильная эксплуатация в жилых помещениях газового оборудования и вентиляционных каналов (дымоходов). Предотвратить ее поможет внимательное и ответственное отношение к установленным в квартире или в доме водонагревательным колонкам, плитам и другому газовому оборудованию.

Помните, что установка внутридомового и внутриквартирного газового оборудования должна осуществляться только уполномоченными на это лицами. Необходимо своевременно обслуживать установленное газовое оборудование, не препятствовать доступу в помещение представителей газовых служб и управляющих компаний для проверки оборудования и дымоходов, а при выявлении неисправности незамедлительно обращаться в специализированные службы для их устранения и предотвращения возможных последствий.

Кроме того, помните, что во время работы газовой колонки в помещении обязательно должно быть приоткрыто окно или форточка.

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