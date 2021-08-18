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Авария на ул. Ложевой попала на видео: ДТП, в котором нарушили все
Фото из архива MySlo

Авария на ул. Ложевой попала на видео: ДТП, в котором нарушили все

К счастью, обошлось без пострадавших.

Пользователь Myslo Lexus650 поделился записью с видеорегистратора, на которой запечатлён момент столкновения «Лады Гранты» с Toyota Land Cruiser Prado. Авария произошла утром 18 августа на пересечении улиц Ложевой и Кирова.

На записи видно, что водитель внедорожника не стал останавливаться на желтый сигнал светофора и решил повернуть налево. На желтый выехал и водитель отечественной легковушки. В результате произошло столкновение – Toyota получила приличный удар в правый бок, от которого едва не опрокинулась, а у «Лады» серьёзно повреждена передняя часть. Обошлось без пострадавших.

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вчера, в 14:05 +7
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Место
Тулаулица Ложевая
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