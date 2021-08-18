Авария на ул. Ложевой попала на видео: ДТП, в котором нарушили все

Фото из архива MySlo

Пользователь Myslo Lexus650 поделился записью с видеорегистратора, на которой запечатлён момент столкновения «Лады Гранты» с Toyota Land Cruiser Prado. Авария произошла утром 18 августа на пересечении улиц Ложевой и Кирова.

На записи видно, что водитель внедорожника не стал останавливаться на желтый сигнал светофора и решил повернуть налево. На желтый выехал и водитель отечественной легковушки. В результате произошло столкновение – Toyota получила приличный удар в правый бок, от которого едва не опрокинулась, а у «Лады» серьёзно повреждена передняя часть. Обошлось без пострадавших.