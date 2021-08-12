Теперь жителям нашего региона помогут в дороге: привезут бензин, организуют ремонт

По оценкам экспертов, летом на автомагистралях отмечаются максимальные транспортные потоки: жители отправляются в путешествия — к морю или по стране.

Теперь поездки станут более комфортными. Оператор Tele2 запустил сервис круглосуточной поддержки автолюбителей «Автоконсьерж». В случае необходимости клиентам подвезут топливо, заменят поврежденное колесо, помогут с запуском двигателя, зарядят или заменят аккумуляторную батарею. При возникновении ДТП сотрудники службы предоставят эвакуатор, вернут машину на дорожное полотно и организуют экспертизу поврежденного транспортного средства. В отличие от стандартных консьерж-сервисов, услуга Tele2 удобна посуточной оплатой и позволяет избежать серьезной нагрузки на бюджет.

География сервиса широкая и включает в том числе и курортные города — к примеру, Сочи и Севастополь, локации Золотого кольца: Владимир, Кострому, Ярославль. Также он подойдет автовладельцам, которые приобрели машину на вторичном рынке и хотят быть уверенными, что на дорогах родного города им в любой момент окажут поддержку.

Подключить опцию можно в разделе с описанием услуги «Автоконсьерж». Первые пять дней услуга будет бесплатной, чтобы все желающие могли ее протестировать. После этого стоимость подписки составит 15 рублей в день.

Услуги категории «Помощь на дороге» (например, вызов эвакуатора, ремонт автомобиля на месте поломки, запуск двигателя) доступны клиенту уже после 60 дней пользования сервисом.

Если помощь потребовалась раньше этого срока, то для клиента действует скидка на услуги, пропорциональная уже внесенной оплате.

Например, если автовладелец оплатил 30 дней из 60, то услуги эвакуатора ему будут доступны за половину их стоимости. Консультационные услуги клиент может получить уже с первого дня подписки.

Правовые и технические консультации, услуга «Доверь переговоры юристу», предоставление типовых документов и организация экспертизы транспортного средства доступны неограниченное количество раз. Услуги категории «Помощь на дороге» — один раз в год. С полным перечнем и описанием «Автоконсьержа», а также со списком городов, где доступна помощь на дороге, можно ознакомиться в правилах предоставления услуги.