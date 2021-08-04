На трассе «двенашка» опрокинула УАЗ: момент ДТП попал на видео
На записи хорошо видно, что аварию спровоцировал водитель «буханки».
Напомним, днем 2 августа возле автозаправки, которая находится на 191-м километре автодороги М-2 «Крым» (неподалеку от развязки с Калужским шоссе) произошло ДТП.
Очевидец прислал в редакцию Myslo запись с моментом происшествия. На записи хорошо видно, что перед столкновением УАЗ под управлением 63-летнего водителя заезжал на территорию заправки, а ВАЗ-2112 следовал по М-2. За рулем легковушки находился 19-летний молодой человек.
Пострадавших нет.
Другие статьи по темам
Место