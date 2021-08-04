Жители разрушающегося барака в Скуратово остались без газа

Без газа и с риском возникновения пожара жители барака в Скуратово живут уже около месяца.

А все потому, что крыша над одной из квартир не выдержала и рухнула в первых числах июля, оторвав кусок ветхой газовой трубы.

Если бы год назад не начала рушиться стена барака, то может жители и не узнали, что дом их еще в 2017 году признали аварийным и подлежащим расселению. Или узнали бы сейчас, когда обрушилась крыша.

– До прошлого года мы никуда не обращались по поводу состояния дома, – рассказывает Анна Медведева. – Большей части жителей эти квартиры перешли по наследству. Их в советские годы выдавали шахтерам в качестве временного жилья. Шахты закрылись, а квартир новых не нашлось. В итоге у нас самих уже дети выросли, а мы так и живем во временном бараке. Но мы не жаловались, перекрывали крышу, латали дыры, помощи у администрации в содержании муниципального жилья не просили. Пока не рухнула стена. Сейчас в моей квартире та стена, с которой отвалилась штукатурка, внутри покрыта черной плесенью. И избавиться от нее уже невозможно. Крыша течет, плитку на потолке уже не подклеиваем, а гвоздями прибиваем. А этой зимой у нас внезапно вывалилось окно. Это был кошмар. Ночь, мы и дети спим, и тут грохот. Мы вставили за свой счет пластиковое окно в ту же самую раму, чтобы не ломать стену.

Понимая, что ремонт стены и крыши больше не по карману, жители стали обращаться к владельцу квартир – в администрацию, но поддержки не нашли. Им сообщили, что дом аварийный, а значит, ремонтировать его никто не будет. А вместе с этой информацией получили претензии по поводу незаконного ремонта сгнивших порожков и обустройства в квартире ванной, которой изначально не было предусмотрено.

Татьяна Переверзева – Они хотели, чтобы мы жили? В баню мыться ходили или в тазиках? А зимой детей на улицу заставляли бегать в туалет, который один на все квартиры? – возмущается Татьяна Переверзева.

Но дела обстоят еще хуже – газ служил основным источником тепла, горячей воды и позволял готовить еду. После обрушения крыши шестого июля дом лишился голубого топлива.

– Проблема в аварийном состоянии дома. Сейчас некоторые электрочайниками греют воду, чтобы помыться, другие поставили электрические водонагреватели в квартирах – а как еще? Поесть готовим в микроволновке. Но для электропроводки нашего дома, который уже на ладан дышит, такая нагрузка – серьезная опасность. Он же деревянный внутри, если замкнет, то при сухой погоде, как сейчас, все сгорит за час, – добавляет Татьяна. – Договариваемся между соседями, кто когда приборами пользуется, чтобы все одновременно не включили чайники, например.

– Есть новая схема газоснабжения, но почему-то нам предлагали оплатить проектирование. Это порядка 100 тыс. рублей. Почему мы? Все квартиры, кроме одной, муниципальные. Сейчас, правда, вроде администрация нашла деньги, но возникла другая проблема – АОГВ старые и есть риск, что газ нам все же не подключат, – добавляет Анна.

Квартира, в которой рухнули перекрытия, находится в середине дома. В ней никто не живет, и она пустует несколько лет. Есть вероятность, что разрушения продолжатся – порожки ее терраски держатся на честном слове. Если они сложатся, то гнилая входная группа лишится единственной подпорки и рухнет, потянув за собой крышу. В лучшем случае дом окажется разделен на две части, в худшем – следом поедут трухлявые стены остальных квартир.

Жители опасаются дальнейшего разрушения дома. Но переезжать в маневренный фонд они отказались – жить в тесном общежитии семьи с детьми не хотят.

В Главном управлении по Центральному территориальному округу уточнили, что на прошлой неделе было проведено заседание КЧС и принято решение выделить средства на проведение работ по переврезке газопровода. Также ситуация может измениться по окончании обследования всех аварийных домов Тулы. График расселения может быть изменен. И тогда у жителей этого барака есть надежда переехать в новые квартиры раньше.

В комитете имущественных и земельных отношений администрации Тулы сообщили:

– Предполагаемый срок расселения барака – до 31 декабря 2022 года. Однако в настоящее время проводится обследование конструкций всех аварийных домов Тулы. Это позволит сформировать планомерный график расселения.

Что касается переселения в маневренный фонд, то в соответствии со ст. 105 ЖК РФ помещения предоставляются из расчета не менее чем 6 кв. м на человека. Учет разнополости законодательством не предусмотрен. Возможность получения комнаты в маневренном фонде есть. Для этого надо обратиться в КИЗО (ул. Гоголевская, д. 73, к. 211, тел. 55-71-56).