новости
новости
Регистрация
«Академия Михайлова» приглашает туляков на хоккейный матч с «Сахалинскими акулами»

«Академия Михайлова» приглашает туляков на хоккейный матч с «Сахалинскими акулами»

Вход на игру свободный.

30 июля «Академия Михайлова» проведет первую домашнюю товарищескую игру в рамках подготовки к старту нового сезона МХЛ. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Сахалинские акулы» — молодежная команда из Южно-Сахалинска, выступает в МХЛ с 2014 года. В первый же год своего участия в лиге сахалинцы стали обладателями Азиатского кубка вызова.

Матч пройдет в Ледовом дворце Тулы. Начало встречи в 15.00. Вход на игру свободный.

В ледовом дворце необходимо соблюдать масочный режим.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:30 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
хоккейАкадемия Михайлова
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Долгий ремонт трамвайных путей на Перекопе и ул. Советской: как будут ходить трамваи?
Долгий ремонт трамвайных путей на Перекопе и ул. Советской: как будут ходить трамваи?
Администрации Кимовска дали 4 месяца на устранение свалки
Администрации Кимовска дали 4 месяца на устранение свалки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.