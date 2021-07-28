«Академия Михайлова» приглашает туляков на хоккейный матч с «Сахалинскими акулами»
Вход на игру свободный.
30 июля «Академия Михайлова» проведет первую домашнюю товарищескую игру в рамках подготовки к старту нового сезона МХЛ. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
«Сахалинские акулы» — молодежная команда из Южно-Сахалинска, выступает в МХЛ с 2014 года. В первый же год своего участия в лиге сахалинцы стали обладателями Азиатского кубка вызова.
Матч пройдет в Ледовом дворце Тулы. Начало встречи в 15.00. Вход на игру свободный.
В ледовом дворце необходимо соблюдать масочный режим.
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