В Туле ищут очевидцев двойного ДТП на ул. Советской

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В редакцию Myslo поступило письмо с просьбой о помощи:

«Не могли бы помочь? Нужно найти очевидцев, у которых есть запись видеорегистратора с аварией, произошедшей 19 июля примерно в 21.00 на ул. Советской, 110».

Там столкнулись три легковушки – Kia с цветографической схемой такси, внедорожник Suzuki Grand Vitara и грузовик Shaanxi.