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В Туле ищут очевидцев двойного ДТП на ул. Советской
Фото предоставлено читателем.

В Туле ищут очевидцев двойного ДТП на ул. Советской

Авария произошла 19 июля примерно в 21.00.

В редакцию Myslo поступило письмо с просьбой о помощи:

«Не могли бы помочь? Нужно найти очевидцев, у которых есть запись видеорегистратора с аварией, произошедшей 19 июля примерно в 21.00 на ул. Советской, 110».

Там столкнулись три легковушки – Kia с цветографической схемой такси, внедорожник Suzuki Grand Vitara и грузовик Shaanxi.

Если вы стали очевидцем ДТП или располагаете записью с видеорегистратора – звоните по телефону 8 (920) 270-19-49.

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Место
Тулаулица Советская
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