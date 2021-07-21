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В Туле ищут очевидцев двойного ДТП на ул. Советской
Авария произошла 19 июля примерно в 21.00.
В редакцию Myslo поступило письмо с просьбой о помощи:
«Не могли бы помочь? Нужно найти очевидцев, у которых есть запись видеорегистратора с аварией, произошедшей 19 июля примерно в 21.00 на ул. Советской, 110».
Там столкнулись три легковушки – Kia с цветографической схемой такси, внедорожник Suzuki Grand Vitara и грузовик Shaanxi.
Если вы стали очевидцем ДТП или располагаете записью с видеорегистратора – звоните по телефону 8 (920) 270-19-49.
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