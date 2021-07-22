Разлив нефтепродуктов на Любовском водохранилище: экологическую катастрофу удалось предотвратить

Благодаря оперативной реакции удалось в короткие сроки ликвидировать масляное пятно, обнаруженное на поверхности Любовского водохранилища в Новомосковске в районе понтонного моста. Myslo писал об этом здесь. Источник загрязнения удалось установить: он находится на территории одного из подразделений ООО «Новомосковский хлор» в районе деревни Рига-Васильевка. Дизтопливо попало в реку Маклец, впадающую в Любовку, а затем перешло в водохранилище. Утечка произошла в результате аварии на одном из участков «Новомосковского хлора».

Расчистка водоема началась незамедлительно. Предприятие «Новомосковский хлор» полностью взяло на себя ликвидацию последствий разлива. Были установлены временные барьеры, береговую линию отсыпали песком.

Работы проводили с использованием спецтехники. Загрязненную воду перекачивали в емкость-сборник. Кроме того, сейчас установлены пять боновых заграждений, проведены мероприятия по удалению пятна с поверхности воды с помощью сорбента «БИОМ-Т». Расчищены заросли камыша. На почву нанесен биопрепарат, который при взаимодействии с нефтепродуктами нейтрализует их. Для спасения растений от нефти и их лучшего роста также нанесен специальный препарат.

Любовское водохранилище — это водоем искусственного происхождения, он построен на реке Любовка близ города Новомосковска. Площадь водохранилища — 280 га. Вода водохранилища используется в технологических процессах Новомосковской ГРЭС.