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Пропавших подростков нашли в новомосковском парке

Пропавших подростков нашли в новомосковском парке

Угроз их жизни и здоровью нет.

Вчера, 20 июля, в Узловой пропали трое подростков. Поиски пропавших вели волонтеры и сотрудники полиции. По нашей информации, ребята уже не раз сбегали из дома.

Сегодня стало известно, что пропавших нашли в новомосковском парке. По предварительным данным, никаких угроз их жизни и здоровью нет.

– Полиция продолжает работу по выяснению всех деталей их безвестного отсутствия, – сообщили в УМВД России по Тульской области.

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