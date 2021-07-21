Пропавших подростков нашли в новомосковском парке

Угроз их жизни и здоровью нет.

Вчера, 20 июля, в Узловой пропали трое подростков. Поиски пропавших вели волонтеры и сотрудники полиции. По нашей информации, ребята уже не раз сбегали из дома.

Сегодня стало известно, что пропавших нашли в новомосковском парке. По предварительным данным, никаких угроз их жизни и здоровью нет.