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В Туле мужчина сутки расплачивался украденной банковской картой

В Туле мужчина сутки расплачивался украденной банковской картой

Сейчас он задержан, в полиции проводится проверка.

В Туле полицейские установили подозреваемого в кражах, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительной информации, ранее судимый 53-летний безработный  причастен к двум эпизодам. Сначала он завладел чужой банковской картой и в течение суток оплачивал ею покупки – на 55 000 рублей. Во втором случае злоумышленник украл в кафе оставленный без присмотра мобильный телефон.
 
Задержанный мужчина признался в содеянном. Сейчас сотрудники полиции изучают все детали его незаконной деятельности.
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