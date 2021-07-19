В Туле мужчина сутки расплачивался украденной банковской картой

Сейчас он задержан, в полиции проводится проверка.

В Туле полицейские установили подозреваемого в кражах, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительной информации, ранее судимый 53-летний безработный причастен к двум эпизодам. Сначала он завладел чужой банковской картой и в течение суток оплачивал ею покупки – на 55 000 рублей. Во втором случае злоумышленник украл в кафе оставленный без присмотра мобильный телефон.

Задержанный мужчина признался в содеянном. Сейчас сотрудники полиции изучают все детали его незаконной деятельности.