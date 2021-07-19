Тульские легкоатлеты успешно выступили на Кубке России и чемпионате Европы

Фото Федерации легкой атлетики.

В Брянске прошли соревнования на Кубок России по легкой атлетике. Тульские спортсмены очень хорошо проявили себя на турнире. Подопечная тренера Натальи Ковтун Кристина Хорошева в упорной борьбе выиграла финальный забег на 100 м с результатом 10,48 с.

У мужчин на этой дистанции отличился туляк Артём Рожнов. В финале он показал пятое время 10,59 с, при этом впервые выполнив норматив мастера спорта России.

В беге на 200 м Кристина Хорошева завоевала серебряную медаль, уступив победительнице всего одну сотую секунды с результатом 23,68 с.

Еще одна воспитанница Натальи Ковтун, Анастасия Волкова, заняла на двухсотметровке четвертое место, показав в финале 24,31 с.

В столице Эстонии Таллине закончился чемпионат Европы по легкой атлетике среди юниров до 20 лет.

– Представитель Тульской области в составе команды России Роман Ряховский, которому совсем недавно исполнилось 18 лет, в метании копья сумел пробиться в суперфинальную восьмерку и в итоге с результатом 69,02 м занял седьмое место, — сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики региона.

Это первый международный старт юного перспективного легкоатлета.