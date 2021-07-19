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«Отец ребенка» удалил аккаунт: сообщение о педофиле в Туле оказалось фейком?
Фото из архива Myslo.

«Отец ребенка» удалил аккаунт: сообщение о педофиле в Туле оказалось фейком?

Мужчина, представившийся отцом пострадавшего ребенка, удалил аккаунт в сети. Но полиция продолжает его поиски.

Как стало известно Myslo, сообщивший о педофиле туляк под ником «Александр Белов» не выходит на связь с правоохранителями. Хотя, казалось бы, это в его интересах. Впоследствии, после напоминания об ответственности за фейковые новости, этот человек и вовсе удалил свой аккаунт.
 
Тульские полицейские, тем не менее, продолжают проверку по данному сообщению и просят «Александра Белова» связаться с ними.
 
Также правоохранители просят всех, кто располагает информацией о личности заявителя, сообщить сведения УМВД России по Тульской области по телефону 32−31−13. Анонимность гарантируется.
 
Напомним, сегодня в соцсетях появился тревожный пост местного жителя:
 
«В Туле ходит опасный педофил. Он заманивает детей к себе в машину и начинает приставать. Мой сын сегодня вечером гулял один, катался на качелях, ему 8 лет. Подошел мужчина и начал приставать, заманивал в машину. Мой сын согласился, пошел. Мужчина снял штаны и начал говорить, чтобы он тоже разделся. Сын сразу понял, что это педофил, и вырвался.
 
Педофил был на ул. Октябрьской в черно-белой машине, номер 688, вроде так, точно не знаю, так сказал мой сын. Заявление в полицию написано. Полиция уведомлена».
 
Тульские полицейские быстро отреагировали на сообщение и попытались связаться с заявителем для уточнения деталей. Но на связь «Александр Белов» так и не вышел.
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:49 +2
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