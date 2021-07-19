«Отец ребенка» удалил аккаунт: сообщение о педофиле в Туле оказалось фейком?

Фото из архива Myslo.

Как стало известно Myslo, сообщивший о педофиле туляк под ником «Александр Белов» не выходит на связь с правоохранителями. Хотя, казалось бы, это в его интересах. Впоследствии, после напоминания об ответственности за фейковые новости, этот человек и вовсе удалил свой аккаунт.

Тульские полицейские, тем не менее, продолжают проверку по данному сообщению и просят «Александра Белова» связаться с ними.

Также правоохранители просят всех, кто располагает информацией о личности заявителя, сообщить сведения УМВД России по Тульской области по телефону 32−31−13. Анонимность гарантируется.

«В Туле ходит опасный педофил. Он заманивает детей к себе в машину и начинает приставать. Мой сын сегодня вечером гулял один, катался на качелях, ему 8 лет. Подошел мужчина и начал приставать, заманивал в машину. Мой сын согласился, пошел. Мужчина снял штаны и начал говорить, чтобы он тоже разделся. Сын сразу понял, что это педофил, и вырвался.

Педофил был на ул. Октябрьской в черно-белой машине, номер 688, вроде так, точно не знаю, так сказал мой сын. Заявление в полицию написано. Полиция уведомлена».