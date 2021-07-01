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Туляк держит в страхе жителей новостройки: боксером заинтересовался Следственный комитет

Туляк держит в страхе жителей новостройки: боксером заинтересовался Следственный комитет

Правоохранители проводят проверку.

Полицейские выяснили обстоятельства происшествия, которое случилось в тульском ЖК «Премьера». Myslo рассказывал подробно эту историю. Чемпион ЦФО по тайскому боксу — 24-летний Максим М. — держит в страхе весь дом. Молодой человек ломится к соседям не только в двери, но и перелезает через балкон. А еще пачкает стены кровью и выламывает дверные ручки.

В ночь на 19 июня туляк совершил новое нападение:

— Этот человек чуть не убил меня и мужа, — рассказала соседка Максима. — Мы живем на шестом этаже, поэтому очень удивились, услышав подозрительные звуки на балконе. Это Максим с ножом в руках пытался залезть к нам, утверждая, что «его позвали сверху». Мой муж крикнул, что ему тут делать нечего, и сосед вроде бы успокоился, вернулся к себе на пятый этаж.

А через полчаса мы услышали звук разбитого стекла, после чего на нашем балконе материализовался Максим. Он сразу же напал на моего мужа, ударил его головой в челюсть. Слава богу, что полицейские быстро приехали на вызов.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что по итогам проверки собранные материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

- Кроме того, полицейскими ведется дальнейшая профилактическая работа для недопущения нарушений законодательства, обеспечения правопорядка и безопасности граждан.

В Следственном комитете по Тульской области отметили, что в отношении мужчины проводится проверка по ст. 112 («Причинение средней тяжести вреда здоровью»), 139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище»).

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