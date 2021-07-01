Цветки милосердия. История тульского волонтерства

Понятие волонтер в Западной Европе появилось еще в XVII веке. Добровольческая милосердная деятельность была чрезвычайно популярна и в дореволюционной России. Она вызывала глубокие симпатии в обществе. Какие же они, тульские волонтеры?

Символ любви и ранимости

Если мы говорим о старой Туле, то практически под каждым понятием – «самый знаменитый тульский спортсмен», «самый знаменитый писатель», «самый знаменитый общественный деятель» – можем смело ставить одну, известную всем нам фамилию. Вот и говоря о самом известном тульском волонтере того времени, конечно же, сразу вспоминается Лев Николаевич Толстой. Его деятельная борьба с последствиями голода в России и в Тульской губернии более чем ассоциируется с современным понятием о волонтерстве.

Также волонтеры того времени активно занимались сбором средств на различные благотворительные цели. Эта деятельность в России строго регламентировалась – она допускалась только с разрешения губернатора. В Тульской губернии были утверждены правила о порядке выдачи разрешений на публичный сбор пожертвований путем публичной продажи разного рода предметов (цветков, знаков и т. п.). Сбор пожертвований путем публичной продажи цветков и других предметов не должен был служить постоянным источником средств общества, и разрешение публичной продажи могло быть дано лишь на определенную цель. По окончании сбора кружки, в которые производился сбор, вскрывались в присутствии представителя полиции и сведения о содержимой в них сумме заносились в составляемый протокол. В общем, губернское начальство приветствовало благотворительность, но при условии, что собираемые деньги гарантированно пойдут на объявленные цели. Также запрещались сборы пожертвований в учебных заведениях и казенных учреждениях, привлечение к этому сбору учащихся. А вот участие детей строго не возбранялось – иногда пожертвования собирали целыми семьями. К тому же с благотворительными кружками ходили дети и члены семей видных и далеко не бедных горожан.

В начале ХХ века в Европе, а потом и в России вошла в моду белая ромашка (символ «природного антибиотика»), входившая в состав использовавшихся для лечения туберкулеза средств народной медицины. Она же была одновременно символом любви и ранимости заболевших этим недугом.

В Туле туберкулез получил громадное распространение, и его жертвами были люди из самых разных слоев населения. Болезнь не щадила ни бедных, ни богатых. В 1911 году лечебницей для легочных больных было зарегистрировано около 800 пациентов. Примерно половина из них была больна туберкулезом, однако из-за недостатка средств лечение было исключительно амбулаторное. При всей важности проблемы средств постоянно не хватало. Время от времени даже вставал вопрос о дальнейшем существовании открытой в октябре 1910 года больницы для легочных больных, содержание которой в год обходилось в 5-6 тысяч рублей. Члены общества, насколько могли, обеспечивали бедных пациентов бесплатным питанием, лекарствами, особо нуждающимся выдавали доппаек – молоко и сало. Ежедневно общество раздавало бесплатно около двух ведер молока.

День белой ромашки впервые массово отметили в Швеции 1 мая 1908 года. В знак солидарности со всеми больными туберкулезом мужчины крепили целлулоидную ромашку в петлицы одежды, а дамы прикалывали ее к шляпке или платью. С 1911 года праздник белого цветка, а в некоторых европейских странах – белой маргаритки было решено проводить в России. Для этого выбрали день 20 апреля – по европейскому календарю 3 мая, в продолжение Первомая. Его проведение взяла под свое покровительство императорская фамилия, она же была и крупнейшим жертвователем. Белые цветки продавала и сама императрица Александра Федоровна, ей помогали великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и царевич Алексей.

Уже первый День белой ромашки в Туле принес ошеломительный результат – цветы на улицах расхватывали моментально. Скоро их уже не хватало, и горожане по этому поводу возмущались. Платили всякий раз не меньше десяти копеек. Некий господин пожертвовал даже 25 рублей. На оружейном заводе планировали продать пятьдесят цветков, а на деле продали более пятисот. На патронном сразу продали триста ромашек. Потом попросили еще тысячу, и опять устроители вынуждены были отказать – осталось лишь двести.

Всего в этот день продали 6000 цветков на сумму 640 рублей. По России в целом собрали около полумиллиона рублей. Некто, пожелавший остаться неизвестным, подарил даже 5000 десятин земли близ одной из станций Сызрано-Вяземской железной дороги на устройство санатория для слабогрудых детей. «Приятно отметить, – писала «Тульская молва», – что у нас прививается нечто культурное, общечеловеческое».

В 1912 году в Туле отнеслись к Дню ромашки уже более основательно, заготовив около 200 000 цветков. Отменили занятия в школах – все учительницы были приглашены управой к участию в сборе пожертвований. Продавцы цветов отныне должны были иметь при себе запечатанную кружку, в которую опускались деньги, желтую ленту через плечо с надписью «Тульское общество борьбы с туберкулезом», сами ромашки и удостоверение от комитета по организации дня 20 апреля.

«Кто под зонтиком, кто и так, пренебрегая погодой, шли юные девушки и пожилые дамы и предлагали прохожим цветок, – описывала событие «Тульская молва». – Отказов купить почти не было. На некоторых улицах Чулкова можно было видеть самоотверженных продавщиц, которые, не жалея изящной обуви, смело шли по грязи, чтобы пересечь дорогу какому-нибудь мастеровому и продать ему цветок за 3-5 копеек. До позднего вечера продавщицы и продавцы неутомимо ходили по улицам, собирая с прохожих деньги на борьбу со страшным недугом – чахоткой».

Праздники белой ромашки в России прекратились после 1917 года. Хотя и при советской власти время от времени устраивали всевозможные кампании борьбы с туберкулезом.

Общественность – великая сила

В СССР с мощной системой различных общественных организаций волонтерство, конечно, носило добровольно-принудительный порядок. Что, впрочем, по сути не отменяет самого принципа этой работы, когда люди привлекались к общественно полезной работе на безвозмездной основе и участвовали в ней весьма охотно. Пионеры собирали металлолом и макулатуру, участвовали в тимуровском движении и брали шефство над теми людьми, которым нужна была помощь. В народном фольклоре это хоть и определялось ироничной фразой «бабушку через дорогу переводил», на деле же многие одинокие и пожилые люди были очень благодарны тем самым тимуровцам, которые периодически их навещали, ходили для них в магазин или аптеку.

Красные следопыты участвовали в сборе информации о солдатах Великой Отечественной, собирали информацию о погибших героях. Тогда, после войны, в поиски однополчан, потерянных членов семей были вовлечены очень многие люди.

В марте 1959 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «Об участии трудящихся в охране общественного порядка», после которого на улицы Тулы вышли участники добровольных народных дружин по охране общественного порядка. А позже появилось и более боевое подразделение дружинников – комсомольский оперотряд, куда преимущественно шли по идейным соображениям: наводить порядок на улицах. В качестве компенсации за энтузиазм члены оперотрядов имели преимущественное право при зачислении в секции безумно популярного тогда карате.

Самый простой пример советского волонтерства – субботник. Конечно, многие сразу дежурно возразят, что субботники были скорее принудительной формой, чем добровольной. Но это верно лишь отчасти, ведь в двадцатые годы людьми искренне двигало желание облагородить свой город, который явно нуждался в благоустройстве. Что же касается позднего советского времени, то и здесь в некоторых случаях на субботники собирались те, кто считал своим долгом принять в них участие. Самый яркий пример – субботники, которые проводились в восьмидесятые годы в Тульском кремле.

Территория его в то время пребывала в крайне запущенном состоянии, и вот в августе 1986 года состоялся первый городской субботник по реставрации памятников истории и культуры, на который приглашались только добровольцы, без мощной организующей силы обкомов и райкомов комсомола и партии. И они пришли. Тех, у кого не было с собой рукавиц или садового инвентаря, экипировали на месте. Работа в тот день кипела также в Щегловском монастыре, в церкви Флора и Лавра, в Пушкинском сквере, в Покровской церкви. Всего без всяких флешмобов изъявили желание бесплатно потрудиться на благо города около двухсот человек, подтвердивших слова Белинского о том, что патриотизм доказывается не словом, а делом.

Кто-то приходил семьями, с детьми. Некоторые дети пришли сами, без родителей. Пришли тульские поэты Валерий Ходулин и Сергей Галкин, один из активных организаторов героической обороны Тулы, почетный гражданин города Александр Владимирович Калиновский, которому исполнилось 85 лет. Получился волонтерский состав просто на зависть. Кто-то принес с собой настоящие раритеты – старые фотографии Тулы, которые тогда считались большой редкостью. Перед началом работ у стен Успенского собора состоялся короткий митинг, а после их окончания – экскурсия в Музей оружия.

На митинге заместитель председателя областного Совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры П. И. Сыч рассказал, как много еще точек приложения сил для всех, кто любит родной город и хочет видеть его красивым, сохраняющим свою самобытность. В Туле более трехсот памятников истории и культуры, под государственной охраной находятся 146, из них 29 – памятники республиканского значения. И едва ли не каждому требуются заботливые руки, чтобы они обрели новую, рассчитанную на века жизнь.

В кремле участники субботника с энтузиазмом косили газоны, откапывали землю для отмостки у стен Успенского собора, сгребали и увозили мусор. Разрозненные прежде энтузиасты почувствовали себя реальной силой, которая может практически участвовать в сохранении культурного наследия.

Некоторое время такие субботники устраивались регулярно. В 1987 году его участники убирали не только памятники старины, но и территорию Белоусовского парка. В 1988 году на субботник пришло рекордное количество – 500 человек.

Спешите делать добро!

В 1990-е годы волонтерской деятельностью начали заниматься некоммерческие, общественные и благотворительные организации. В 2018 году по предложению Президента России Владимира Путина был принят федеральный закон, регламентирующий волонтерскую деятельность. В нем уравнивались понятия «волонтерство» и «добровольчество», давалось определение этой деятельности.

Современные волонтеры помогают детям, старикам, инвалидам на дому, осуществляют уход за животными, участвуют в экологических проектах, работают на сборе урожая в приусадебных хозяйствах. Они приводят в порядок могилы ветеранов войны или захоронения военных лет, участвуют в поисках пропавших людей, приходят на помощь в случае стихийных бедствий. Во время празднования 500-летия Тульского кремля и Засечной черты волонтеры встречали гостей праздника, измеряли им температуру, предлагали посетителям продезинфицировать руки, призывали соблюдать масочный режим.

В Тульской области волонтерскую (добровольческую) деятельность осуществляют более 40 объединений! Большинство из них созданы на базе образовательных организаций, подростково-молодежных клубов, молодежных центров муниципальных образований региона. Добровольчество в Тульской области развивается по направлениям: событийное, волонтерство Победы, культурное, экологическое, социальное, медицинское, антинаркотическое и др. В 2019 году Тульская область вошла в число победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» с проектом «Развитие добровольческого поисково-спасательного движения».

Особую роль сыграли тульские волонтеры в прошлом году, во время пандемии коронавируса. Медики-волонтеры в рамках акции #МыВместе помогали врачам в инфекционных госпиталях, развернутых для лечения пациентов с COVID-19, заступали в суточные дежурства. С учетом того, что медицинских кадров в тот трудный период не хватало, их помощь стала по-настоящему бесценной.

Волонтеры и соцработники доставляли на дом людям пожилого возраста и инвалидам продукты первой необходимости и лекарства, выносили мусор.

Практически сразу же после объявления карантина на базе региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Туле был создан волонтерский центр, который объединил активистов для осуществления помощи всем, кто в ней нуждался. Это была главная задача того непростого периода – сплотиться и объединить усилия для оказания помощи людям. Такие центры по всей стране объединили более 100 тысяч активистов. В Туле вся работа центра была скоординирована с министерством труда и социальной политики области и министерством молодежной политики региона. В партии поставили задачу, чтобы ни одна нуждающаяся в помощи семья, ни один человек, испытывающий определенные сложности, не остался без внимания.

В июне 2021 года, с началом новой волны эпидемии COVID-19, в «Единой России» вновь объявили о создании единого волонтерского штаба. В него вошли активисты партии, ОНФ, движения «Мы – вместе», «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», волонтеры «Молодой Гвардии Единой России». Единый штаб сформирован на базе уже существующих добровольческих организаций по всей стране. Он должен оказывать помощь медикам и людям, которые нуждаются в поддержке.

– Чуть больше года назад, когда по всей стране стартовала акция взаимопомощи «Мы вместе», в нашем регионе по инициативе «Единой России» был создан волонтерский центр. Сегодня это слаженная мобильная команда молодых активистов, готовая прийти на помощь. Причем команда, продолжающая работу вне зависимости от остроты эпидемиологической ситуации, – отметил председатель Тульской областной Думы, член фракции «Единой России» Николай Воробьев. – Сейчас, когда в регионе вновь открываются инфекционные госпитали, основное направление волонтеров – помощь медикам и пациентам.

Едва ли не самое популярное слово, когда говорят о волонтерах, – «добро». Оно присутствует в адресах интернет-страниц, в названиях программ, различных акциях. Мы все мечтаем, чтобы мир стал хотя бы немного добрее. Но есть и те, кто не только мечтает, но и делает его добрее в реальности.