В Тульском краеведческом музее открылась выставка «Тульские сюжеты в миниатюре. Путешествие в прошлое»

Посетители увидят шесть миниатюр достопримечательностей Оружейной столицы: макеты Тульского кремля, Крестовоздвиженской площади, картины В. Д. Поленова «Московский дворик», музея Оружия, музея-усадьбы «Ясная Поляна», а также макет по сюжетам четырёх произведений В. Д. Поленова .

Сергей Сабина приступил к работе над макетами в 2017 году, когда началась программа по подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля. Работа над каждым объектом длится от трёх месяцев до полугода в зависимости от сложности.

- Эти работы позволяют нам отправиться в путешествие по старой Туле, — сказала заведующая музеем Ольга Малолетнева. — Для них характерна тщательность выполнения, многогранность и смекалка. Одним словом, всё то, что отличает тульских оружейников.

Работа выставки продлится до 23 июня 2021 года.