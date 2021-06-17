новости
новости
Регистрация
В Тульском краеведческом музее открылась выставка «Тульские сюжеты в миниатюре. Путешествие в прошлое»

В Тульском краеведческом музее открылась выставка «Тульские сюжеты в миниатюре. Путешествие в прошлое»

Выставка работ Сергея Сабины будет работать до 23 июня.

Посетители увидят шесть миниатюр достопримечательностей Оружейной столицы: макеты Тульского кремля, Крестовоздвиженской площади, картины В. Д. Поленова «Московский дворик», музея Оружия, музея-усадьбы «Ясная Поляна», а также макет по сюжетам четырёх произведений В. Д. Поленова.

Сергей Сабина приступил к работе над макетами в 2017 году, когда началась программа по подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля.  Работа над каждым объектом длится от трёх месяцев до полугода в зависимости от сложности.

- Эти работы позволяют нам отправиться в путешествие по старой Туле, — сказала заведующая музеем Ольга Малолетнева. — Для них характерна тщательность выполнения, многогранность и смекалка. Одним словом, всё то, что отличает тульских оружейников.

Работа выставки продлится до 23 июня 2021 года.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 18:15 +1
Другие статьи по темам
Событие
выставкаминиатюры
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Накажи автохама»: обиделся, что не пропустили, и включил режим «учитель»
«Накажи автохама»: обиделся, что не пропустили, и включил режим «учитель»
Алексинец влез через балкон к возлюбленной и набросился с ножом на спящего у нее гостя
Алексинец влез через балкон к возлюбленной и набросился с ножом на спящего у нее гостя
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.