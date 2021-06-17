В Тульском краеведческом музее открылась выставка «Тульские сюжеты в миниатюре. Путешествие в прошлое»
Выставка работ Сергея Сабины будет работать до 23 июня.
Посетители увидят шесть миниатюр достопримечательностей Оружейной столицы: макеты Тульского кремля, Крестовоздвиженской площади, картины
Сергей Сабина приступил к работе над макетами в 2017 году, когда началась программа по подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля. Работа над каждым объектом длится от трёх месяцев до полугода в зависимости от сложности.
- Эти работы позволяют нам отправиться в путешествие по старой Туле, — сказала заведующая музеем Ольга Малолетнева. — Для них характерна тщательность выполнения, многогранность и смекалка. Одним словом, всё то, что отличает тульских оружейников.
Работа выставки продлится до 23 июня 2021 года.