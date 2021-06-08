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В Новомосковске после двойного ДТП перевернулась «Лада Гранта»
Фото: vk.com/chpnmsk

В Новомосковске после двойного ДТП перевернулась «Лада Гранта»

По счастливой случайности, в аварии никто не пострадал.

Вечером 8 июня, примерно в 20.30, на ул. Московской в Новомосковске произошло серьёзное ДТП с участием нескольких машин.

По предварительным данным, 62-летний водитель «Лады Гранты» въехал на припаркованные у обочины Toyota и Kia. От удара отечественная легковушка вылетела на газон и перевернулась на крышу. Обе иномарки лишились задних колёс.

К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, все подробности случившегося выясняются.

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